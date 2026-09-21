0G запускает шлюз ликвидного стейкинга для получения кредитов на ИИ-вычисления

0G представил продукт для ликвидного стейкинга под названием Ascend и анонсировал пятиэтапную систему, позволяющую соответствующим критериям пользователям конвертировать размещенные в стейкинге токены 0G в кредиты для оплаты услуг в сфере ИИ-вычислений.