Существует ли единый рецепт для салатной заправки?

Приготовление винегрета и сливочной заправки для салата – одни из кулинарных базовых навыков. Главное понять: сколько нужно использовать оливкового масла? Сколько уксуса не станет перебором? Можно ли на что-то заменить натуральный йогурт? Разбираемся с этим вопросом.