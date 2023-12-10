Минэкономразвития ожидает снижения спроса на нефть и газ из РФ к 2050 году

Спрос на продукцию топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в России снизится к 2050 году. Об этом на конференции ООН по изменению климата заявил первый замминистра экономического развития Илья Торосов, передает ТАСС.
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