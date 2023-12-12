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Роспотребнадзор назвал продукты для идеального зимнего рациона

Роспотребнадзор назвал продукты для идеального зимнего рациона

Для того, чтобы организм не испытывал дефицит витаминов в зимнее время, а иммунитет мог противостоять сезонным простудным заболеваниям, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют включать в меню ряд обязательных продуктов.

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