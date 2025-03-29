В Петербурге уже так тепло, что ежи проснулись. Об этом сообщил биолог Павел Глазков. По его словам, несмотря на тёплую погоду, еж все еще мерзнет.
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В Петербурге уже так тепло, что ежи проснулись. Об этом сообщил биолог Павел Глазков. По его словам, несмотря на тёплую погоду, еж все еще мерзнет.