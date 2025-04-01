Прокуратура в РТ требует наказать бизнесмена, избежавшего ответственности за взятку

Прокуратура обжалует решение о прекращении уголовного дела в отношении экс-заместителя гендиректора «ВМ-Строй» Андрея Капитонова, которого обвиняли в даче взятки экс-замначальнику Госстройнадзора Антону Болкисеву.
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