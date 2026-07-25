Русская весна
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Русская весна

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Дроноводы «Центра» не дают врагу ступить и шагу (ВИДЕО)

Дроноводы «Центра» не дают врагу ступить и шагу (ВИДЕО)

Как дроноводы «Центра» не дают врагу ступить и шагу, показал телеграм-канал «Работайте, братья». Наши операторы массово уничтожают противника в районах Дружковки, Доброполья, Шевченко, Красноярского и Сергеевки.

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