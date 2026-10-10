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Та самая девушка, с которой ничего не страшно

Та самая девушка, с которой ничего не страшно

Пока одни привыкли считать, что ремонт — не женское дело, другие спокойно ломают все стереотипы. Девушка с внушительной физической формой уверенно занимается домашними делами и явно не из тех, кто ждёт помощи со стороны.

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