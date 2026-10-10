Та самая девушка, с которой ничего не страшно

Пока одни привыкли считать, что ремонт — не женское дело, другие спокойно ломают все стереотипы. Девушка с внушительной физической формой уверенно занимается домашними делами и явно не из тех, кто ждёт помощи со стороны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Fishki.net - Сайт хорошего настроения302 подписчика
Свежие комментарии
- Судьи, прокуроры ...
- С Семь раз обманул ...
- А Блогерша продала ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым