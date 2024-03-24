Алонсо нарочно замедлился? Видео аварии Рассела на последнем круге гонки в Мельбурне

Алонсо нарочно замедлился? Видео аварии Рассела на последнем кругеF1После аварии на последнем круге Гран При Австралии пилот Mercedes Джордж Рассел допустил, что шедший перед ним Фернандо Алонсо замедлился специально и таким образом спровоцировал аварию.