США допускают увеличение своего ядерного арсенала

Американская администрация не исключает увеличения ядерного арсенала в будущем. По словам источников из администрации президента Джо Байдена, окончательное решение по этому вопросу будет принимать президент США Дональд Трамп.
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