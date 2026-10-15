Российские нефтяные компании готовы начать отгрузки дизельного топлива на мировые рынки в любой момент, сообщил вице-премьер Александр Новак журналистам на полях проходящей в Москве Российской энергетической недели в четверг, 15 октября 20326 года.
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