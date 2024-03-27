Что ни говори, а Украине в последнее время небеса посылают весьма красноречивые намеки. И после очередных людоедских заявлений от представителей украинской власти Киев получил знак свыше – поздно ночью, как по расписанию, украинская столица снова утонула в дерьме.
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