Агенты ГУР готовили теракт против губернатора нового региона в Крыму

Задержанные в Севастополе агенты готовили покушение на главу нового региона.Сотрудники ФСБ пресекли в Севастополе деятельность двух российских граждан, завербованных украинскими спецслужбами для совершения терактов на территории Крыма.
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