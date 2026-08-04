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Царьград

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Агенты ГУР готовили теракт против губернатора нового региона в Крыму

Агенты ГУР готовили теракт против губернатора нового региона в Крыму

Задержанные в Севастополе агенты готовили покушение на главу нового региона.Сотрудники ФСБ пресекли в Севастополе деятельность двух российских граждан, завербованных украинскими спецслужбами для совершения терактов на территории Крыма.

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