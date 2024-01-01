Выключили ли вы будильник, чтобы не мыть голову утром, а делать это пришлось вечером? У вас дома внезапно отключили воду? Неважно, что заставило вас лечь спать с влажными волосами – важно то, что это приводит к проблемам со здоровьем.
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