﻿﻿Выключили ли вы будильник, чтобы не мыть голову утром, а делать это пришлось вечером? У вас дома внезапно отключили воду? Неважно, что заставило вас лечь спать с влажными волосами – важно то, что это приводит к проблемам со здоровьем.