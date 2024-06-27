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Царьград

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Главный участок - самый тихий. Где ждать "прорыва" ВСУ

Главный участок - самый тихий. Где ждать "прорыва" ВСУ

Главный участок фронта СВО сегодня - самый тихий. Но именно там готовится новое контрнаступление ВСУ.

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