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Беру бутылку, наливаю в неё тесто и готовлю к чаю хрустящие блины-паутинки (просто, быстро и вкусно очень, делюсь рецептом)

Беру бутылку, наливаю в неё тесто и готовлю к чаю хрустящие блины-паутинки (просто, быстро и вкусно очень, делюсь рецептом)

Казалось бы, ну что интересного можно приготовить из блинного теста, кроме обычных блинов? Но, если налить его в бутылку, предварительно сделав в пробке несколько отверстий, можно приготовить вот такие необычные, вкусные, хрустящие блины-паутинки.

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