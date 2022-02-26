Беру бутылку, наливаю в неё тесто и готовлю к чаю хрустящие блины-паутинки (просто, быстро и вкусно очень, делюсь рецептом)

Казалось бы, ну что интересного можно приготовить из блинного теста, кроме обычных блинов? Но, если налить его в бутылку, предварительно сделав в пробке несколько отверстий, можно приготовить вот такие необычные, вкусные, хрустящие блины-паутинки.