Ольга Панченко: «Я хочу, чтобы люди ехали на Кубань к людям»Ольга Панченко, руководитель Северского рыбхоза и президент Ассоциации агротуризма и культурного наследия рассказала «Живой Кубани», — о ценности земли, экономике гостеприимства и своей модели развития территорий.