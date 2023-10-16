Оборотни в бикини: как «люди с хорошими лицами» заговорили по-новому

АШ

Анатолий Шадрин

Браво, автор! В самую суть! Эта мразь никогда не думала так, как говорила. Именно сегодня они настоящие! И цели, которые эти ублюдки преследовали в России абсолютно правильно автором определены - обогащение за счет людей, которых они презирали и ненавидели. А самая большая опасность сегодня - возможность их возвращения в Россию. Такие попытки предпринимаются ими прямо сейчас (Ани Лорак на НТВ, Шепелев на Первом, Ургант в МГИМО). Не допустить этого - одна из главных задач российского общества, если мы хотим сохраниться как народ, как нация!