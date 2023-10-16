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Оборотни в бикини: как «люди с хорошими лицами» заговорили по-новому

Оборотни в бикини: как «люди с хорошими лицами» заговорили по-новому

Автор Роман Носиков Смене риторики наших либеральных непатриотов находит своё объяснение обозреватель «Абзаца» Роман Носиков.

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Комментарии
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В
Владимир
Не нужно убирать корыто, пусть забирают его с собой.
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1 час.
Александр Ткаченко
Так же как и состав ВЧК, НКВД.
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53 мин.
АШ
Анатолий Шадрин
Браво, автор! В самую суть! Эта мразь никогда не думала так, как говорила. Именно сегодня они настоящие! И цели, которые эти ублюдки преследовали в России абсолютно правильно автором определены - обогащение за счет людей, которых они презирали и ненавидели. А самая большая опасность сегодня - возможность их возвращения в Россию. Такие попытки предпринимаются ими прямо сейчас (Ани Лорак на НТВ, Шепелев на Первом, Ургант в МГИМО). Не допустить этого - одна из главных задач российского общества, если мы хотим сохраниться как народ, как нация!
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50 мин.

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