❗️Почти 9,8 тысячи жителей Волгоградской области пострадали от укусов животных Это на 31,4 % превышает среднемноголетний уровень, сообщает регуправление Роспотребнадзора.
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❗️Почти 9,8 тысячи жителей Волгоградской области пострадали от укусов животных Это на 31,4 % превышает среднемноголетний уровень, сообщает регуправление Роспотребнадзора.