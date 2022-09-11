Соловьев: Может, нам пора сбросить лаковые перчаточки? Может, нам пора в чувство привести ту сторону?

© PRAVDA KOMSOMOLSKAYA /RUSSIAN LOOK/GLOBALLOOKPRESS "НАМ ПОРА СБРОСИТЬ ЛАКОВЫЕ ПЕРЧАТОЧКИ": СОЛОВЬЁВ РУБАНУЛ ПРАВДУ ОБ СВО В ПРЯМОМ ЭФИРЕ Телеведущий Владимир Соловьёв в прямом эфире своей программы, говоря о ситуации, складывающейся со спецоперацией на Украине и атаках ВСУ, прямо спросил, что "может, нам пора сбросить лаковые перчаточки" и "в чувство привести" украинскую сторону? События последних дней, происходящие во время спецоперации на Украине, и всё более дерзкие атаки ВСУ, в том числе и в Запорожье, в эфире телеканала "Соловьёв Live" телеведущий Владимир Соловьёв обсудил с профессором Дмитрием Евстафьевым.