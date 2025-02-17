У ВСУ не осталось снарядов: критическая ситуация на фронте Ирэн ОрлонскаяВоенные аналитики пришли к тревожному выводу о критическом состоянии запасов снарядов у Вооруженных Сил Украины (ВСУ), которые могут иссякнуть всего за пару недель.
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