У ВСУ не осталось снарядов: критическая ситуация на фронте Ирэн ОрлонскаяВоенные аналитики пришли к тревожному выводу о критическом состоянии запасов снарядов у Вооруженных Сил Украины (ВСУ), которые могут иссякнуть всего за пару недель.