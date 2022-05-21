Момент аварии иномарки и неотложки в Краснодаре попал на видео

Момент аварии иномарки и неотложки в Краснодаре попал на видеоВ социальных сетях появилось видео с моментом столкновения иномарки и машины скорой помощи на пересечении улиц Станкостроителей и Захарова в Краснодаре, о которой писала «Живая Кубань».