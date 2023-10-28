Историк моды Александра Васильев рассказал, куда он уехал из России. Информацией об этом он поделился в беседе с «Абзацем».
Историк моды Васильев объяснил свое местонахождение в Анталье
Комментарии
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Петр Троеглазов
Гондон...
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3 д.
Strannik Mr
Васильев - это портняжка с прогнившей мелкой душонкой!
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3 д.
Алексей Сафронов
Даже невозможно представить, как может чучело "зарабатывать" своей сморчковой жопой?! Наверное васенок приплачивает тем, кто её регулярно прочищать😀
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3 д.
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