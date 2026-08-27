В России с 1 сентября вступают в силу законы о контроле за мигрантами

Контроль за иностранцами в России станет жестче с 1 сентября. Сроки обязательного медосвидетельствования сократят с 90 до 30 дней, а при выявлении опасной инфекции мигранта будут оперативно депортировать.
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