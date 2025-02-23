Александр Цыбульский поздравил жителей Поморья с Днём защитника Отечества

Уважаемые жители Архангельской области, военнослужащие Российской армии, ветераны боевых действий и военной службы, воины-интернационалисты! Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!Этот праздник – один из самых почитаемых в России, это символ мужества и отваги, неразрывной связи поколений и преемственности традиций, любви и преданности Родине, доблести и верности служебному долгу.