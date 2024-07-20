Уильямс будет получать сниженную зарплату первые два сезона в «Барсе» при переходе. Каталонцы хотят, чтобы Нико определился с будущим как можно быстрее

В среду спортивный директор каталонского клуба Деку провел встречу с агентом вингера «Атлетика». На ней представитель «блауграны» сообщил, что в случае перехода Уильямс будет получать меньшую зарплату на протяжении первых двух сезонов, а с третьего сезона его доход значительно взрастет.