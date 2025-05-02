Российские подростки напали на водителя автобуса с ножом

Mash: В Иркутске подростки напали на водителя автобуса с ножом из-за замечания Водитель автобуса в Иркутске пострадал из-за нападения подростков с ножом, попытавшись заставить их прекратить резать сиденья в салоне.
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