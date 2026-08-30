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Число погибших из-за паводка в Непале достигло 734

Число погибших из-за паводка в Непале достигло 734

Почти 2,5 тысячи человек остаются пропавшими без свести Число жертв наводнения в Непале достигло 734 человек.

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