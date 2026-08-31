Россия ужесточила правила медосвидетельствования мигрантов

С 1 сентября в России вступили в силу новые правила для мигрантов: сокращен срок прохождения медосвидетельствования до 30 дней, введено ежегодное обследование.
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