Разработчики Manor Lords обещают усилить лучников и сделать сражения более весел...

Разработчики Manor Lords обещают усилить лучников и сделать сражения более веселымиГрадостроительный симулятор средневекового поселения с элементами военной стратегии Manor Lords от разработчика одиночки успешно стартовал на ПК.
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