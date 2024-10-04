🤔 Спросили у крымчан, как они относятся к запрету идеологии бездетности «Абсолютно с этим согласна, пропагандировать бездетных не нужно.
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🤔 Спросили у крымчан, как они относятся к запрету идеологии бездетности «Абсолютно с этим согласна, пропагандировать бездетных не нужно.