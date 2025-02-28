Украинские власти манипулируют формулировками Сделка по редкоземельным металлам, которую, по сообщениям СМИ, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп навязывает украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, может быть подписана в ближайшее время.
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