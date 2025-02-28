Сергей Перминов: Украина хочет денег, но не признает долгов перед США

Украинские власти манипулируют формулировками Сделка по редкоземельным металлам, которую, по сообщениям СМИ, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп навязывает украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, может быть подписана в ближайшее время.