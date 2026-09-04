Госдепартамент США одобрил продажу JDAM-ER Саудовской Аравии

Госдепартамент США одобрил продажу Саудовской Аравии высокоточных авиационных боеприпасов JDAM-ER общей стоимостью около 5 миллиардов долларов.
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