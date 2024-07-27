Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Херой армии Лаоса

Херой армии Лаоса

Арестованный Булгаков — генерал армии, герой России, генеральный инспектор Управления генеральных инспекторов МО Российской Федерации.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
А  Лаос  здесь с какого боку?
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16 час.
елена куприянова
А почему все проститутки только освобождены от должности, а не арестованы с возвратом государству всего, что наворовано?
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16 час.
георгий отрожденный отрожденный
Дай Бог с ЭТИМ НЕДОРОСЛИМИ, чтобы дело довели до логического конца. Из прошлого служил НА ТИХОМ 62Г, помню всех офицеров,, то были ЛЮДИ
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14 час.

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