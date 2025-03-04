Старейшина в политике удивил своими заявлениями: сравнил Трампа с Рейганом – бальзам для него

Он отметил, что хотя сам не поддерживает Трампа и не голосовал за него, считает его подход к украинскому конфликту и отношениям с Россией правильным, исходя из своего дипломатического опыта, а также знания истории, языков и культур России и Украины.
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