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Новости Липецка

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Холодной воды в Липецке не будет 11 сентября на семи улицах

Холодной воды в Липецке не будет 11 сентября на семи улицах

Отключение воды затронет жителей улиц Папина, пр-та Победы, Водопьянова и села Сырское. Организован подвоз воды, после возобновления подачи возможна мутность.

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