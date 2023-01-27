Газета.ру

7 994 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    Кто смотрел бой ? Я смотрел и скажу так : Янг оставил за собой реальных два раунда ., еще один был равный . Остальные...Бетербиев проигры...
  • Владимир Петров
    Надо параллельно с ЧЕ и ЧМ (и ОИ) проводить свои соревнования с выставлением всех оценок строго по официальным методи...Выгнавшая Губанов...
  • Ольга
    Да они даром не нужны.StarHit: Варум и ...

Киевские власти Запорожья сообщили о поражении нескольких объектов инфраструктуры в городе

Киевские власти Запорожья сообщили о поражении нескольких объектов инфраструктуры в городе

Назначенный Киевом секретарь горсовета подконтрольного Украине Запорожья Анатолий Куртев сообщил в своем Telegram-канале, что в городе были поражены несколько объектов инфраструктуры города, "На территории одного из них возник пожар", - заявил он.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх