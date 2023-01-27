Киевские власти Запорожья сообщили о поражении нескольких объектов инфраструктуры в городе

Назначенный Киевом секретарь горсовета подконтрольного Украине Запорожья Анатолий Куртев сообщил в своем Telegram-канале, что в городе были поражены несколько объектов инфраструктуры города, "На территории одного из них возник пожар", - заявил он.
Назначенный Киевом секретарь горсовета подконтрольного Украине Запорожья Анатолий Куртев сообщил в своем Telegram-канале, что в городе были поражены несколько объектов инфраструктуры города, "На территории одного из них возник пожар", - заявил он.
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