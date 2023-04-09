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Войска Китая отработали маневры по окружению Тайваня во время учений близ острова

Войска Китая отработали маневры по окружению Тайваня во время учений близ острова

Вооруженные силы Китайской Народной Республики отработали маневры по окружению Тайваня в ходе учений близ данного острова.

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