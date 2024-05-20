Ямал укрепляет поддержку героев

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился с Анной Цивилевой, председателем фонда «Защитники Отечества», для обсуждения работы ямальского филиала и улучшения системы поддержки участников специальной военной операции в регионе.
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