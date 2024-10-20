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На Дону накажут всех родителей, дети которых оскорбляли учительницу

На Дону накажут всех родителей, дети которых оскорбляли учительницу

В Шолоховском районе родителей подростков, оскорблявших учительницу, привлекут к ответственности. В Шолоховском районе Ростовской области органы правопорядка приняли решение о наказании родителей троих подростков, которые оскорбляли свою учительницу.

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Комментарии
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Андрей
а что ученичкам самим?
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21 час.

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