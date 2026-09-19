За рулем
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За рулем

10 971 подписчик

На этом перекрестке запутается даже бывалый водитель (тест)

На этом перекрестке запутается даже бывалый водитель (тест)

Взгляните на схему. Вы – за рулем синего автобуса. Кому придется уступить дорогу?Отмечайте свой вариант ответа в опросе ниже.

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