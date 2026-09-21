Государство готовит к продаже пакет акций «Аэрофлота»

Продажа части акций компании «Аэрофлот» остаётся на повестке — Минфин РФ не исключает сделку в 2026 или 2027 году.
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