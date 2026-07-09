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Мировые Новости

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Впервые на площадке «Лето в Москве» узнали пол малыша и сделали предложение

Впервые на площадке «Лето в Москве» узнали пол малыша и сделали предложение

8 июля, в День семьи, любви и верности, впервые на площадке фестиваля «Лето в Москве» в Строгино прямо во время праздничной программы участница получила предложение руки и сердца, а другая пара впервые узнала пол своего будущего ребенка.

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