Военные группировки «Юг» поразили скопление украинской армии на донецком направлении

Контроль цели проводили с использованием БПЛА Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» «Южной» группировки войск ударили по району сосредоточения личного состава и техники украинской армии в зоне проведения спецоперации на донецком направлении, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.