США, Дания и Гренландия подписали соглашение о безопасности

Соглашение о безопасности, предусматривающее расширение американского военного присутствия в Гренландии, подписали президент США Дональд Трамп, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен 22 сентября в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, пишет газета Oldenburger Onlinzeitung.
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