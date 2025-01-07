Фото от МЧС и прокуратуры Петербурга с места ДТП на Пискаревском проспекте, 1. Утром 7 января водитель эвакуатора врезался в остановку.
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Фото от МЧС и прокуратуры Петербурга с места ДТП на Пискаревском проспекте, 1. Утром 7 января водитель эвакуатора врезался в остановку.