Вице-спикер сейма Польши Босак призвал защитить рынок ЕС от продукции Украины

Вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак заявил в интервью журналу Do Rzeczy, что противоречия между Киевом и Варшавой возникли бы и без конфликта с Россией, поскольку евроинтеграция Украины грозит проблемами польской экономике.
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