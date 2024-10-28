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Цены на нефть останутся в зоне $70-75 за баррель Brent

Нефть начала неделю с распродажи - ближайший фьючерс теряет 4,5%. Ставка на эскалацию на Ближнем Востоке пока себя не оправдывает: нефтяные объекты Ирана не затронуты после конфликта с Израилем в минувшие выходные, а значит, нет угрозы срыва поставок.

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