Цены на нефть останутся в зоне $70-75 за баррель Brent

Нефть начала неделю с распродажи - ближайший фьючерс теряет 4,5%. Ставка на эскалацию на Ближнем Востоке пока себя не оправдывает: нефтяные объекты Ирана не затронуты после конфликта с Израилем в минувшие выходные, а значит, нет угрозы срыва поставок.