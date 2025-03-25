Раздача гражданства и квартир мигрантам: причина аттракциона невиданной щедрости найдена

Посадка нужна для чиновников которые распродают сертификаты на жильё и судить как за предательство и с конфискацией при том у родственников тоже. Чтобы они помнили, кто их наказал.

Анатолий Зотов

С какого , извините, хрена их ждёт здесь хорошее будущее? Если они превратят Россию в их родину то в России будет так же как на их родине. Или они ждут, что русские их будут кормить как на их родине? Нетушки. Чтобы жить от в России как русские надо в России работать как русские.