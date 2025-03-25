Русский Колоколъ Очередной таджикский счастливчик (справа) с мэром Хабаровска. Механизм, запущенный после ковида, продолжает исправно работать.
Раздача гражданства и квартир мигрантам: причина аттракциона невиданной щедрости найдена
Комментарии
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Валентина БогдановаШирочкина
ОНИ....наверняка что то знают.....
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8 час.
ПП
Петр Петрович Канаев
Посадка нужна для чиновников которые распродают сертификаты на жильё и судить как за предательство и с конфискацией при том у родственников тоже. Чтобы они помнили, кто их наказал.
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6 час.
Анатолий Зотов
С какого , извините, хрена их ждёт здесь хорошее будущее? Если они превратят Россию в их родину то в России будет так же как на их родине. Или они ждут, что русские их будут кормить как на их родине? Нетушки. Чтобы жить от в России как русские надо в России работать как русские.
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3 час.
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