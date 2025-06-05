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Царьград

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Сюрпризов не будет: в ЕГРН появятся данные о лицах с правом проживания

Сюрпризов не будет: в ЕГРН появятся данные о лицах с правом проживания

В ЕГРН появится информация о членах семьи, сохраняющих право проживания в квартире. Это избавит покупателей от неприятных "сюрпризов" и сделает сделки более прозрачными.

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